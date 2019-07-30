MLB》前田健太被打爆 慘澹洛磯大勝龍頭道奇（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯先發投手葛雷（Jon Gray）今面對道奇主投8局被敲3安僅失1分，另送出6次三振，好投表現力壓日籍投手前田健太，拿下本季第10勝，前田今日表現不佳，僅投4局被敲7安失6分，其中5分是責失，苦吞本季第8敗，終場洛磯在主場以9：1擊退強敵道奇。

道奇先發投手前田健太表現不佳，投4局失6分吞下本季第8敗。（法新社）

洛磯除了先發強投表現外，打擊端靠著開路先鋒達爾（David Dahl）繳出5打數2安打，包括於8局下半敲出兩分砲，全場貢獻3打點2得分，再加上戴斯蒙（Ian Desmond）3支3，外帶1得分，以及艾倫納多（Nolan Arenado）5次打擊敲2安，打進2分打點，不過他本場也吞下3次三振。先發投手葛雷也敲出1支安打和選到1次保送，並跑回本壘得分1次。

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葛雷投8局僅失1分拿下本季第10勝。（法新社）

比賽分水嶺出現在5局下半，此半局洛磯出現4安打、3保送和道奇奉送的1次失誤，一舉狂攻5分奠定勝基，8局下半再靠著達爾的2分砲以及墨菲（Daniel Murphy）帶有1分打點的二壘安打補進3分鎖定勝局。

道奇整場幾近啞火，僅於8局上半靠著佩德森（Joc Pederson）的滾地球出局將三壘的隊友送回本壘得分，最終以1：9不敵分區墊底的洛磯。

今年國聯MVP大熱門貝林傑（Cody Bellinger）昨日雖因傷提前退場，但今天表現卻沒有因此下滑，還繳出3打數2安打外加1保送，目前打擊率來到3成3，34支全壘打，79分打點，OPS（攻擊指數）則是可怕的1.104，只可惜未能幫助球隊拿下勝利。

道奇吞下2連敗，不過目前戰績69勝39敗依舊位居全大聯盟第一，洛磯則是拿下近24場比賽以來的第6勝而已，目前戰績50勝57敗在國聯西區敬陪末座。

達爾今敲2安，包括1發兩分彈，共補進3分打點。（美聯社）

貝林傑3打數敲2安的表現為今天道奇少數亮點。（資料照，美聯社）

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