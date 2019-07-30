晴時多雲

羽球》戴資穎下月能否重返后座 關鍵就在世錦賽

2019/07/30 17:16

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯今天公布最新世界排名，日本名將山口茜連續兩週在印尼公開賽賽、日本公開賽奪冠，連兩站封后，讓她的積分大進補，增至96130分，領先台灣一姊戴資穎3505分；而球王仍是日本好手桃田賢斗，台灣一哥周天成仍排在第三。

《BWF》官網報導，山口茜表示，今年的蘇迪曼盃決賽輸球，讓她學到很多，也幫助她成長。山口茜是自2013年後，再度於日本賽摘冠，她也是繼去年4月19日之後，生涯二度登上球后寶座。

小戴需目前積分為92625分，排在女單第二，若她在下月的世錦賽打出好成績，才有機會重返后座。日本好手奧原希望積分為88836分暫居第三，第四名為中國好手陳雨菲，其積分為88565分。

山口茜和奧原希望都缺席本週的泰國公開賽，因此不會再增加積分，陳雨菲則名列泰國賽頭號種子，若奪冠將能增加積分。

此外，今年的世錦賽比去年晚辦，所有選手都會失去世錦賽積分。屆時山口茜的積分為93930分，戴資穎則為91845分，兩人將相差2085分。

戴資穎去年在世錦賽打到8強止步，由於冠軍積分高達13000分，小戴若能奪冠不但能進補積分，更有機會重返后座。

日本好手山口茜。（資料照，法新社）

日本好手奧原希望。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.