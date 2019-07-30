羽球》戴資穎下月能否重返后座 關鍵就在世錦賽

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯今天公布最新世界排名，日本名將山口茜連續兩週在印尼公開賽賽、日本公開賽奪冠，連兩站封后，讓她的積分大進補，增至96130分，領先台灣一姊戴資穎3505分；而球王仍是日本好手桃田賢斗，台灣一哥周天成仍排在第三。

《BWF》官網報導，山口茜表示，今年的蘇迪曼盃決賽輸球，讓她學到很多，也幫助她成長。山口茜是自2013年後，再度於日本賽摘冠，她也是繼去年4月19日之後，生涯二度登上球后寶座。

請繼續往下閱讀...

小戴需目前積分為92625分，排在女單第二，若她在下月的世錦賽打出好成績，才有機會重返后座。日本好手奧原希望積分為88836分暫居第三，第四名為中國好手陳雨菲，其積分為88565分。

山口茜和奧原希望都缺席本週的泰國公開賽，因此不會再增加積分，陳雨菲則名列泰國賽頭號種子，若奪冠將能增加積分。

此外，今年的世錦賽比去年晚辦，所有選手都會失去世錦賽積分。屆時山口茜的積分為93930分，戴資穎則為91845分，兩人將相差2085分。

戴資穎去年在世錦賽打到8強止步，由於冠軍積分高達13000分，小戴若能奪冠不但能進補積分，更有機會重返后座。

日本好手山口茜。（資料照，法新社）

日本好手奧原希望。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法