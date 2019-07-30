MLB》731交易大限太趕了？各隊總管擬研議延至八月中旬

巨人隊近期打出一波佳績，也為邦加納的去留增添變數。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟正式取消831交易大限，在僅存的731交易大限迫在眉睫之際，據傳各隊的總管們已經感受到這項制度的不完善之處，希望能將期限延至8月15日。

根據《今日美國》記者奈騰賈爾（Bob Nightengale）報導，各隊總管開始慢慢想要把交易大限改到8月15日，讓自己有更多的時間選擇到底要當買家還是賣家，奈騰賈爾表示，總管們將在11月於鳳凰城舉行的總管會議進行更進一步的商討。

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大聯盟之所以會取消八月的讓渡交易大限，是為了讓聯盟保持競爭熱度以及避免將球隊習慣「坦」的風氣降到最低。運動畫刊記者巴瑟萊莉（Emma Baccellieri）就指出：「假設只有一次交易大限，731就是各隊最後的機會，他們就會傾盡全力賭一把，這也是工會推動這項改變所樂見的競爭精神。另一方面，其他戰績較差的球隊也能盡早決定不再繼續跟進，盡快轉換為賣家的角色。」

不過現在這個制度才實施一年，總管們似乎就認為他們實際上並沒有辦法那麼快就做出決定。目前每個聯盟有兩張外卡名額是最大主因，因為會有更多球隊認為自己仍有機會打進季後賽。

以巨人隊為例，在6月29日時他們距離5成勝率還有12場，不過7月至今一波18勝5敗的長紅戰績，讓巨人現在距離國聯外卡第二只有2.5場勝差，這也可以用來解釋邦加納（Madison Bumgarner）的交易傳了大半年，卻都只是雷聲大雨點小。明年大聯盟會不會又有新的交易大限制度，值得關注。

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