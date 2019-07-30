足球》新賽季補強倒數第二名 利物浦鐵衛不擔心

利物浦後衛范戴克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超豪門利物浦今夏的補強並不積極，20支球隊中花費的資金排在倒數第二名，也讓球迷擔心新賽季能否繼續維持好成績，不過陣中防守大將范戴克（Virgil van Dijk）則有不同的想法，他認為紅軍已經證明了實力，沒有必要再花大錢補強。

去年夏天花費超過1.8億歐元買人的利物浦，今年顯得保守，目前只花了140萬歐元引進兩名小將，這個數字不僅在英超傳統6強中敬陪末座，更是排在英超第19名，只比諾維奇的126萬歐元還高一些。

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談到球隊的轉會策略，范戴克認為利物浦上賽季奪下歐冠冠軍與英超亞軍已經證明了實力，再灑錢補強是沒有必要的。「我們擁有很強的球員，這非常重要。雖然昨天輸給拿坡里3球，但是薩拉（Mohamed Salah）、菲爾米諾（Bobby Firmino）和馬內（Sadio Mane）等人都還沒傷癒歸隊，這對我們有很大影響。」

而主帥克洛普（Jurgen Klopp）也持同樣的想法，「我認為續約陣中的球員就等於在自由市場上買人，大家都不喜歡這樣的說法，但對我們來說，這就是利物浦的轉會。我們上賽季贏得了歐冠冠軍，和這些年輕球員續約，就相當於給未來儲備即戰力。」

利物浦主帥克洛普。（資料照，法新社）

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