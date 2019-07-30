世界盃》史上最高大！日本男籃公布16人名單 八村壘領軍

日本隊今天公布16人集訓名單，平均身高197.4公分，是史上最高大的日本國家隊。（圖片取自日本籃球國家隊官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界盃男籃賽，日本隊公布16人集訓名單，包含今年NBA選秀會被華盛頓巫師挑中的混血前鋒八村壘，還有效力灰熊的渡邊雄太、國家隊常客竹內兄弟等人都入選。

這次日本隊16人集訓名單中，有8人身高超過200公分，平均身高197.4公分，是史上最高大的日本國家隊。

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除了歸化中鋒費茲卡斯（Nick Fazekas）外，日本隊集訓名單中有多名混血兒選手，包含混血前鋒八村壘，中國出生、之後歸化日本籍的中鋒張本天傑，巴西、日本混血的凡卓曼禮生（Leo Vendrame），日美混血的謝亞佛幸樹（Avi Schafer）。

日本隊和美國、捷克、土耳其分在E組，首戰9月1日對上土耳其，9月3日碰上捷克，9月5日則是遇到強敵美國。

日本隊16人集訓名單：

八村壘、比江島慎、費茲卡斯（Nick Fazekas，歸化）、張本天傑、馬場雄大、渡邊飛勇、渡邊雄太、田中大貴、竹內讓次、竹內公輔、安藤誓哉、太田敦也、篠山龍青、安藤周人、謝亞佛幸樹（Avi Schafer）、凡卓曼禮生（Leo Vendrame，ベンドラメ礼生）。

八村壘。（資料照，記者林正堃攝）

凡卓曼禮生。（資料照，記者陳志曲攝）

謝亞佛幸樹。（資料照，記者陳志曲攝）

張本天傑（左）禁區強攻。（資料照，記者林正堃攝）

費茲卡斯。（資料照，記者林正堃攝）

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