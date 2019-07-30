壘球》首屆U-12世界盃壘球錦標賽 台灣逆轉勝留下冠軍盃

第一屆U12世界盃少壘賽台灣隊逆轉祕魯隊，將冠軍盃留在台灣。（台南市體育處提供）（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］第五屆U-12世界盃少棒賽正在台南亞太國際棒球訓練中心熱烈開打中，首度同步舉行的U-12世界盃壘球錦標賽，則率先在今天下午落幕，台灣隊以預賽6戰全勝之姿進入決賽，冠亞軍戰對上祕魯，台灣小將上演逆轉勝，將第一屆U-12世界盃壘球賽的冠軍盃留在台灣。

第一屆U-12世界盃壘球賽於7月26日至30日在台南市歸仁棒球場舉行，為世界棒壘球總會（WBSC）辦理的首屆U-12壘球賽事，希望能呼應讓棒球和壘球項目重返2020年奧運的目標，今年共有台灣、祕魯、印尼及捷克4國參賽。

請繼續往下閱讀...

台灣隊在今天下午對上秘魯隊，2局上半祕魯隊先搶下1分取得優勢，台灣小將頂住壓力，3局下半立即回敬對手，一口氣搶下3分，最後一局秘魯隊雖然再度發動攻勢追回1分，仍被台灣小將以平穩的守備節奏化解，台灣隊最終以3:2取得勝利，1分之差奪得少壘金盃。

本屆的U-12世界盃少壘賽比照少棒賽，市府安排南市4所學校擔任親善接待學校，除了到現場為選手加油，也進行文化交流參訪行程，各國代表隊也能體驗台南的文化、城市特色和熱情，用心同時也獲得世界棒壘球總會秘書長劉明珠的肯定。

台南市副市長王時思在閉幕典禮上除恭喜台灣小將以全勝之姿奪下金盃，也希望此次比賽深烙每位選手心中，並記得台南這座城市，相約2年後再於台南相見。

第一屆U12世界盃少壘賽台灣隊逆轉祕魯隊，將冠軍盃留在台灣。（台南市體育處提供）（記者劉婉君攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法