MLB》真愛無誤！美足女將開球掉漆 游擊手男友仍給高分

〔體育中心／綜合報導〕國民隊今在對戰勇士賽前邀請世界盃女足冠軍成員皮尤（Mallory Pugh）與拉威爾（Rose Lavelle）到場開球，皮尤雖然搞了一點小烏龍，不過她的男友、勇士隊游擊手史旺森（Dansby Swanson）在受訪時仍給她9分的高分。

國民隊為讓皮尤與拉威爾一起開球，特別指派了兩名選手在對面的打擊區作為捕手。皮尤率先把球投出，不料原本該把球投給投手費德（Erick Fedde）的她，一出手後卻投偏，球反而進了蹲在打擊區另一頭的內野手桑契斯（Adrián Sanchez）的手套。一旁本來也準備把球投出的拉威爾便急忙縮手，隨即將球投給還未接到球的費德，此時的皮尤早就因為自己的糗態而笑得停不下來，情況十分逗趣。

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值得一提的是，皮尤的現任男友正是敵隊游擊手史旺森，他向當時FOX體育台採訪記者溫格特（Kelsey Wingert）透露，兩人前一晚在停車場練球練到深夜，而史旺森給女友的唯一忠告就是「不要讓球彈到地上」。

今天比賽時史旺森也在場邊觀看女友開球，隨後受訪表示因為皮尤真的沒有讓球掉到地上、因此給她9分，也讓部分網友忍不住留言打趣，「史旺森果真在戀愛中」。

美國足球女將皮尤（左）與拉威爾今受邀到場開球。（今日美國）

史旺森與皮尤。（圖片截取自皮尤Instagram）

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