晴時多雲

日職》腰痛下二軍的陽岱鋼 開始打擊練習了！

2019/07/30 18:11

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力巨人的陽岱鋼在26日因腰部不適下二軍後，今天已展開打擊練習，《日刊體育》主跑巨人的隨隊記者也在推特發布練習影片。

巨人今晚在東京巨蛋迎戰廣島鯉魚，若能拿下勝利，將是巨人監督原辰德帶兵生涯的第1千勝。巨人自17日以來10場比賽只贏了2場，雖仍居央聯首位，但在今天賽前，領先排名第2的橫濱DeNA僅4.5場勝差。

陽岱鋼是在25日擔任巨人先發6棒右外野手，但2局下敲出安打後，4局守備中途卻臨時提前退場，賽後他說在守備的時候腰不太舒服。隔天陽岱鋼和其他4名球員下二軍，巨人再從二軍拉上5名球員，形成「5上5下」的一、二軍大幅人員調整。

下二軍後，陽岱鋼的動態持續受到球迷關心，從27日在巨人二軍球場和吉川尚輝進行傳接球練習，28日在室內進行打網練習，都有球迷將影片放上推特，還寫下他看來精神不錯。陽岱鋼目前出賽73場157打數敲出47支安打，包括4發全壘打，累計打擊率2成99，最快8月5日能重返一軍。

陽岱鋼。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

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