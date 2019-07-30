U12世界盃》台灣32：0扣倒斐濟 分組第二晉級複賽

U12台灣隊黃天賜。（記者龔乃玠攝）

〔體育中心／綜合報導〕U12世界盃台灣隊今在分組預賽最後一場比賽遇上斐濟隊，在實力懸殊的情況下，全場擊出安，以32：0「扣倒」斐濟，預賽寫下4勝1負的成績，以A組第二之姿晉級複賽，8月1日將遇上B組第一的韓國隊。

一局下一開始台灣隊就猛攻10個人次，直到斐濟左外野手接殺了陳昱安在界外區的飛球才形成一出局。接著台灣隊繼續靠著安打與失誤、不斷製造得分機會，直到全叡擊出捕手前飛球遭接殺、一壘上的陳昱安回壘不及，才形成雙殺、結束這個半局。一局下台灣隊共敲出17安、並靠著對手的10次失誤，以27：0取得領先。

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二局下，代打朱育明率先敲安、蔡韋辰滾地球遭刺殺，下一棒余硯誠敲出兩分砲，台灣隊形成29：0領先。郭宸安再敲三壘安，接著靠卡里路．曼格格的犧牲短打回來得到第30分。

三局下，台灣隊再靠著林丞宥、陳昱安的連續安打攻下1分，並利用犧牲短打與斐濟隊的暴投再回來本壘得到分數，最後以32：0提前結束比賽，台灣隊此役共敲出23支安打，其中右外野手郭宸安全場4支4、攻下4分打點，隊長黃天賜則是3支3，有7分打點進帳。



台灣隊今派出王佑恩先發，他主投2局、被敲出1支安打，送出5K。

U12台灣隊先發投手王佑恩。（記者龔乃玠攝）

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