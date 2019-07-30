排球》亞洲沙排8月澎湖登場 地主台將男女拚明年東奧積分

亞洲沙排8月澎湖登場，地主台將男女力拚東奧積分。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，8月7至11日於澎湖縣湖西鄉隘門沙灘開打，這是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式賽事之一，也是奧運積分賽，東道主娘子軍顧乃涵／劉碧欣守土有責，老大姐顧乃涵說：「當地海風大，讓比賽難度增加不少，希望發揮地主優勢，全力把獎牌留下。」

本屆由澳洲、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南及台灣共17個國家地區參與，包括男子組29隊、女子組19隊，我國排協表示，會內賽僅24席，扣除參賽排名前20隊，男子組另有9隊需透過會外賽爭取4席會內門票。

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目前世界排名57的顧乃涵、劉碧欣，去年勇奪南韓蔚山世巡賽一星級金牌、晉江世巡賽二星級銀牌，堪稱寶島最佳拍檔，兩人都從室內排球轉戰沙排，顧乃涵認為，沙排挑戰更大，「因為有風、有太陽，場上的變數也變多。」

劉碧欣則認為，沙排需要的技巧更加全面，「打了就回不去了，如果時間重來讓我選擇，還是選擇沙排。」

沙排場上僅2人，互相扶持也難免爭吵，求好心切的顧乃涵坦承，每次吵架都由她引爆，「我們都是牡羊座，脾氣來得快去得也快。」劉碧欣則笑回：「總要有點摩擦，才會碰撞出火花。」

為辦妥史上首次AVC正式沙排賽，我國排協特助章金榮表示，包括球柱、球網等設備都特地從日本運來，600個看台則來自台灣，為因應澎湖盛夏動輒攝氏40度高溫，選手、媒體休息帳篷還配備冷氣。

亞洲沙排8月澎湖登場，地主台將男女力拚東奧積分。（記者梁偉銘攝）

亞洲沙排8月澎湖登場，地主台將男女力拚東奧積分。（記者梁偉銘攝）

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