NBA》強弱板塊大地震 下季奪冠賠率出爐

快艇新賽季一口氣將上季FMVP雷納德（左）和喬治（右）納入麾下，成為奪冠熱門球隊。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA自由市場開市明天將滿月，各隊補強陸續告一段落，國際賭盤昨也開出最新賠率，顯示新球季強弱板塊的變動。

洛城雙雄快艇和湖人，今夏皆順利網羅重量級巨星，擠下衛冕軍暴龍和上季西部冠軍勇士，翻身成為奪冠大熱門。

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快艇一口氣將上季FMVP雷納德和喬治納入麾下，被美媒分析是今夏補強最成功的球隊，根據英國最大博弈公司《William Hill》盤口顯示，冠軍賠率僅4，領先群雄。

湖人今夏透過交易找來6屆明星中鋒A.戴維斯，與詹姆斯組成頂尖雙人組，加上延攬D.格林、卡森斯和庫克等綠葉球員，奪冠賠率也僅有5。

上季拿下隊史首冠的暴龍，不僅痛失雷納德，自由市場補強也不順利，戰力大幅下滑，奪冠賠率達26，排名全聯盟第10。上季分部冠軍失利的公鹿，下季保持原班人馬，奪冠賠率6，高居東部第1。

過去三個球季，季前奪冠賠率皆高居聯盟第1的勇士，在杜蘭特離隊、K湯普森左膝十字韌帶撕裂後，賠率暴漲至13，排名聯盟第6。

奪冠賠率前10名如下：

快艇：4

湖人：5

公鹿：6

火箭：9

七六人：9

勇士：13

爵士：17

金塊：21

塞爾提克：21

暴龍；26

雷納德（右）和喬治（左）新賽季轉戰快艇。（資料照，法新社）

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