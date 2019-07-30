跆拳道》「家變」風波繼續蔓延 副秘書長在跆協洽公遭警察驅趕

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會「家變」風波繼續蔓延！協會今發聲明指出，週一由監事主席劉貴雄所召開之臨時理監事聯席會議無效，會中的所有提案都不具法律效力，包括臨時成立的5人小組、年度工作計畫和聘任案皆無效。

跆協於上週五就已向內政部發函告知，取消週一的第十二屆第1次理監事聯席會議。體育署競技組組長洪志昌表示，「理、監事有權利召開臨時理事會，但必須前一日發函，若理事長不參加，才能由代理主席主持會議，因此週一的會議的確無效。」

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跆協紛擾越演越烈，導致人心惶惶，今競賽組組長辭職，原秘書長余國振也於月初離職，兩名副祕書長魏瑞賢和楊凱也被理事長單方面革職，目前僅剩下副秘書長鍾登懋獨挑大樑。另外，攸關國際賽業務的訓練組，組長、副組長都無人擔綱。

副秘書長任用或解聘都必須經過理、監事會議通過才會生效，但週一的會議不具法律效益，等同於魏瑞賢和楊凱仍擔任原職，但吳兩平昨卻報警驅趕魏瑞賢，七名警察到協會趕人，雙方爆發衝突。

魏瑞賢無奈地表示，「我今天只是去交資料，並沒有做任何違法的事情，就算不是副秘書長，我還有教練和總幹事的身分，到公家單位洽公，憑什麼報警驅趕。」

跆協昨由理事發起會議，引發兩方人馬唇槍舌戰，場面火爆。（記者廖聿偉攝）

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