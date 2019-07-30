日職》巨人勝廣島 原辰德執教千勝史上第13人

讀賣巨人監督原辰德獲得執教生涯第1000勝，史上第13人達成此成就。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天主場東京巨蛋以8：5擊敗廣島鯉魚，讓本季回鍋擔任巨人監督原辰德獲得執教生涯第1000勝，史上第13人達成此成就。

巨人首局靠龜井善行的安打先馳得點，3局下靠洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）二壘安打追加2分，4局下坂本勇人揮適時安打再得1分。廣島則在5局上靠菊池涼介二壘安得到1分。

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6局下巨人若林晃弘敲陽春彈，坂本勇人敲帶有1分打點安打，葛雷諾高飛犧牲打，單局再拿3分，巨人取得7：1的領先。廣島8局上靠西川龍馬陽春砲、松山龍平三分彈，一舉追回4分，8局下重信慎之介高飛犧牲打再拿保險分，終場巨人以3分之差獲勝。

巨人先發投手山口俊投7.1局失5分，獲本季第11勝。洋投狄拉羅薩（Rubby De La Rosa）投1局無失分，獲本季首個救援成功；廣島洋投蒙提拉（Emailin Montilla）投2.1局失3分2分自責，吞本季首敗。

《體育報知》報導，原辰德是自川上哲治、長嶋茂雄之後，第三位執教獲得千勝的巨人監督，他執教首勝是在2002年4月3日對中日龍，執教生涯至今率隊7次奪聯盟優勝、摘下3次「日本一」總冠軍。

讀賣巨人監督原辰德獲得執教生涯第1000勝，史上第13人達成此成就。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

讀賣巨人監督原辰德獲得執教生涯第1000勝，史上第13人達成此成就。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

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