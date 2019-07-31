洋基哈普先發戰響尾蛇 今日賽事預告與轉播

洋基先發投手哈普。（資料照，法新社）

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點由響尾蛇挑戰洋基，響尾蛇推出克拉克（Taylor Clarke）先發，洋基擊派出哈普（J.A. Happ）主投。克拉克要力拚幫助球隊終止2連敗，而前一場僅投3.1局失掉6分的哈普，此役能否及時回穩？另外，早上10點還有老虎迎戰天使的比賽，喜歡大聯盟的球迷們不要錯過囉。

日職下午5點有3場轉播要帶給球迷們，央聯的巨人與廣島將進行第二戰，廣島能否縮小與巨人的差距？而日本火腿將繼續在主場出戰樂天，火腿由加藤貴之先發，對上樂天王牌則本昂大。除此之外，西武將繼續在主場迎戰軟銀，西武要尋求3連勝。精采比賽，球迷們記得準時鎖定轉播。

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中職今兩地開打，桃園球場繼續由統一獅挑戰桃猿，獅隊派出亞力克先發，猿隊則推出冠猛主投。新莊球場方面，悍將由王牌羅力掛帥先發，對上中信的紐維拉，四隊洋投正面對決，精彩可期。

MLB

07:00 響尾蛇@洋基 FOX體育、FOX體育3台、民視

10:00 老虎@天使 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 廣島@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

17:00 軟銀@西武 FOX體育

17:00 樂天@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18:35 中信兄弟@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

U12世界盃少棒錦標賽

10:00 美國vs.南韓

地點：亞太棒球訓練中心

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

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