MLB》只補先發還不夠！ 美媒點出洋基另一隱憂

查普曼近期狀況頻頻。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著交易大限逐漸逼近，各方也開始關注最近先發投手表現極度不穩的洋基會如何補強，不過先發投手可能不是洋基目前唯一的罩門，因為他們始終賴以為傲的牛棚，最近也是狀況頻頻。

洋基在四連戰最後一場比賽擊敗紅襪前，8場比賽只拿下3勝，輪值更是寫下防禦率13.78的慘澹成績，在交易大限前補強先發是當務之急，不過《紐約郵報》記者金恩（George A. King III）就撰文指出，牛棚也是洋基的一大問題。

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雖然洋基的牛棚3.90的防禦率目前仍在美聯排名第四，不過近期狀況不佳，過去的八場比賽，若扣掉這期間曾上場中繼的捕手羅邁（Austin Romine），36.1局裡防禦率為4.91、一共被擊出44支安打、送出19次保送。其中最大的問題出在當家終結者查普曼（Aroldis Chapman）身上，過去的8場比賽裡，他在六次的救援機會裡就搞砸了三次，防禦率高達8.22。

而總管凱許曼（Brian Cashman）在被問及自家球隊的牛棚問題時，只有做出「正從各方面努力」的回應，顯然因為洋基先發後援兩端最近都出問題正處於焦頭爛額的狀態。

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