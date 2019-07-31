日職》松坂大輔慘遭打趴 日媒爆：自家人早已不滿他

松坂大輔。（資料照，取自中日龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍「平成怪物」38歲老將松坂大輔在27日對橫濱DeNA大崩盤，僅投0.1局狂失8分，創下職業生涯先發最短局數。有日媒直言，松坂大輔的賞味期已過。

《日刊現代》報導，一名OB直言，去年因為當時中日龍監督是森繁和，是松坂大輔進入職棒第一年的西武教練，想讓他復活，因此採用先發間隔較長的策略，不會讓他投太長局數（平均約5局）。該名OB說，為了贏球，松坂大輔通常會先發對貧打的阪神虎。

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松坂大輔今年季初遭球迷拉扯造成右肩發炎，休養近3個月才重返投手丘，7月16日回一軍對阪神虎先發，他投5局失2分無關勝敗。

該名OB說，「5局失2分，後援投手還要用4人，雖然贏球，但投手群有不滿的聲音出現，『今年又是5局喔！』。」OB指出，松坂大輔從年輕時就不是投給對方打的類型，松坂現在的球威和控球遇到麻煩，每個人都清楚這事，加上今年中日龍監督換成与田剛，他的方針就是以培育年輕人為主。

該名OB提到，當球隊今年先發群遇到問題時，人在復健的松坂大輔還跑出打高爾夫，成了球團內部問題。松坂大輔或許可能會以季末登板方式當作告別秀，但該名OB認為松坂會在二軍退團。

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