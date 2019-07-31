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MLB》胡智為遭印地安人釋出 美媒：應有其他隊感興趣

2019/07/31 07:54

胡智為。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天宣布釋出2A的台灣旅美投手胡智為。

25歲的胡智為今年是旅美第7年，曾在2017年、2018年球季在光芒隊上到大聯盟，這個球季從光芒轉來印地安人，先是在小聯盟3A出賽15場，投48.2局責失43分，防禦率7.95，在7月初遭印地安人DFA，移出40人名單後通過程序下放到2A，今天再遭到釋出。

胡智為共計今年在小聯盟投57.2局，被敲67支安打含18發全壘打，失掉46分，防禦率7.18。美媒《CBS Sports》作家評估，由於胡智為生涯在大聯盟投23局，防禦率3.52，他應還能得到其他小聯盟球隊的青睞，找到下一個落腳處。

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