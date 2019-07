MLB》胡智為遭印地安人釋出 美媒：應有其他隊感興趣

胡智為。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕印地安人今天宣布釋出2A的台灣旅美投手胡智為。

25歲的胡智為今年是旅美第7年,曾在2017年、2018年球季在光芒隊上到大聯盟,這個球季從光芒轉來印地安人,先是在小聯盟3A出賽15場,投48.2局責失43分,防禦率7.95,在7月初遭印地安人DFA,移出40人名單後通過程序下放到2A,今天再遭到釋出。



胡智為共計今年在小聯盟投57.2局,被敲67支安打含18發全壘打,失掉46分,防禦率7.18。美媒《CBS Sports》作家評估,由於胡智為生涯在大聯盟投23局,防禦率3.52,他應還能得到其他小聯盟球隊的青睞,找到下一個落腳處。

System moves today



+Place LHP Anthony Gose on the Temporary Inactive List in Akron (Family)

+Release RHP Chih-Wei Hu in Akron

+Activate LHP Kyle Nelson in Akron