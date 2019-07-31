籃球》還想留在NBA？ 美記曝：林書豪回絕俄羅斯強權

莫斯科中央陸軍傳出有意挖角林書豪，不過有記者爆料林書豪已經回絕對方邀請。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場已開市近一個月，許多球星仍待價而沽，台裔後衛林書豪也是其中之一，雖然之前有歐洲知名籃球強權─俄羅斯莫斯科中央陸軍（CSKA），想簽下具9年NBA資歷的林書豪填補戰力缺口，拚歐洲聯賽2連霸，不過美媒卻爆料，豪小子還是希望能在NBA找機會，昨傳已拒絕CSKA。

自由市場自7月1日開市，從大咖球星瘋狂簽約到現在熱度已逐漸冷卻，即將滿31歲的林書豪，上季隨暴龍隊奪冠，無奈上場時間有限，無法替個人履歷加分，所以從自由市場開市迄今，仍再尋覓新東家，他在返台舉辦分享會時，更一度在會中失控落淚，坦言好像已被NBA放棄。

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林書豪日前在返台分享會突然中斷演講，頻頻擦淚，一度無法控制淚崩情緒。（圖由GOOD TV提供）

雖然NBA市場遲遲沒有消息，不過美媒之前爆料俄羅斯豪門中央陸軍隊傳出有意網羅林書豪，該隊在歐洲最大規模的跨國聯賽成績不俗，競爭力與曝光度高，看好豪小子打出佳績，重返NBA。

不過昨《Sportando》記者Emiliano Carchia在推特上爆料，「林書豪跟中央陸軍的談判已經破裂，因為他暫時沒興趣跟歐洲球隊簽約，至少現在是如此，所以這位自由球員拒絕了中央陸軍。」Carchia也表示，林書豪還在等NBA的合約，不過如果最後還是沒有任何事情發生，他覺得CBA應該也是林書豪的選項之一。

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