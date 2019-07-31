NBA》3年31億提前續約麥考倫 拓荒者鞏固後場雙槍

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今報導指出，拓荒者確定將與「後場雙槍」之一的麥考倫（C.J. McCollum）簽下一紙3年1億美元（約台幣31億）的延長合約，確定至少能將他留到2023年球季結束，續留後場雙衛鞏固陣中基石。

拓荒者本季在西部冠軍賽雖以0：4遭到衛冕軍金州勇士橫掃，但這是在睽違19年後再度挺進西部決賽，已經算是達成球團目標，拓荒者日前不但與總管奧斯（Neil Olshey）達成續約協議，今夏也用大約綁住陣中的明星控球後衛里拉德（Damian Lillard），而麥考倫提前續約後，加上他原本所剩的2年合約，總值將高達5年1.57億美元（約48.7億台幣）。

請繼續往下閱讀...

拓荒者總管奧斯在簽約後也透過球隊發出聲明，表示：「麥卡倫是球隊基石，也是我們未來重要的一部分…這份延長合約代表麥卡倫、拓荒者和波特蘭間更深一層的承諾。」

這份合約預計能把「後場雙槍」留到2020年球季中期，27歲的麥考倫一直都是拓荒者近年來的核心成員，與里拉德一同領軍兩度闖入西部4強賽，去年更直接殺入西部冠軍戰，雖然他在今年3月曾一度因為左膝受傷休兵，不過過去的兩個球季，他每年都場均拿下21分，目前已經連續4個球季平均得分皆超過20分，表現相當亮眼。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法