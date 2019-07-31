MLB》49億重砲吞3K後開轟 金鶯2局灌5分逆轉教士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯作客教士主場系列賽第二戰，上半場打完落後的金鶯靠著比賽末段攻勢串聯，最終就以8：5逆轉擊敗教士，終止近期2連敗，而金鶯陣中砲手戴維斯（Chris Davis）雖然敲出超前比分的陽春砲，不過卻仍苦吞3K，手感似乎仍還沒完全找回來。

此役金鶯先發艾斯曼（Tom Eshelman）才開賽就遇亂流，首局教士20歲大物新秀塔提斯（Fernando Tatis Jr.）和馬查多（Manny Machado）就接力開轟，幫助教士先馳得點。3局下教士又再添一分，取得4：0領先。

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金鶯到4局上才終於有分數進帳，靠著2次四壞保送和3支安打，辛苦先追回3分，不過5局下，金鶯剛換上中繼伊諾亞（Huascar Ynoa），馬上就被雷耶斯 （Gerardo Reyes）上壘，面對馬查多時又發生失誤，梅西亞（Francisco Mejia）再補上適時安打，讓教士前5局打完以仍以5：3維持領先。

不過金鶯火力總算在第7局甦醒，艾伯托（Hanser Alberto）先敲安上壘，接下來兩名球員雖然都吞K，好在今天手感火燙的桑坦德（Anthony Santander）突破重圍敲出深遠安打，努內茲（Renato Nunez）再敲出清壘安打，一棒將比數追平。

8局上，金鶯攻勢再起，前面三打惜全部吞K的戴維斯，在1出局後逮中一顆140公里的滑球，敲出中外野全壘打，幫助金鶯逆轉戰局取得6：5領先，隨後金鶯這個半局靠著曼西尼（Trey Mancini）再下兩城，最後就以8：5逆轉擊敗教士。

戴維斯此役雖然轟回致勝分，不過他在2016年和金鶯簽下7年1.61億美元（約新台幣49億）的大約後，打擊表現大幅下滑，近7戰17個打席只敲出過1支安打，還苦吞13次三振，本季出賽78場僅繳出8轟、27打點和1成81的慘澹打擊率。

戴維斯此役開轟陽春砲，打回球隊致勝分，不過5打數只敲1安，手感還是沒能找回來。（美聯社）

戴維斯開轟後與隊友慶祝。（美聯社）

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