MLB》紅人、海盜再爆大亂鬥 他竟「葉問上身」一個打十個（影音）

Amir Garrett just took on the ENTIRE Pittsburgh Pirates team. pic.twitter.com/PKlZe6ljb8 — Justin Russo （@FlyByKnite） July 31, 2019

〔體育中心／綜合報導〕今日海盜以11：4大勝紅人的比賽上演大亂鬥戲碼，9局上2出局，海盜大幅領先，紅人後援投手蓋瑞特（Amir Garrett）疑不滿海盜隊球員在旁亂放話，竟「葉問」上身一個打十個，趁著教練喊投手丘暫停時，獨自一人衝向海盜休息區，與對方多人扭打。隨後紅人隊也有多名球員上前助陣。

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海盜紅人之戰爆發亂鬥。（美聯社）

包括紅人隊陣中才剛被交易的重砲普伊格（Yasiel Puig）也加入戰局，兩方亂鬥了長達5分鐘之久，場面相當激情。

亂鬥之後，紅人方面蓋瑞特、普伊格遭驅逐出場、海盜方面則有亞契（Chris Archer）、克里克（Kyle Crick）、塞維里（Francisco Cervelli）被驅逐出場。

這不是兩隊本季首次爆發衝突，4月時兩隊才因為觸身球上演亂鬥，當時的打架場面太震撼，還被大聯盟官網揶揄：「可以擺在羅浮宮」。

Hang this in the Louvre. pic.twitter.com/2ArAXSEOqf — Cut4 （@Cut4） April 7, 2019

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