晴時多雲

NBA》根本沒要網羅林書豪 俄記者推特上這樣說...

2019/07/31 12:04

先前傳出林書豪與俄羅斯中央陸軍談判破裂，但今卻有俄國記者爆料，雙方根本沒有聯繫過。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪下一站遲遲未定，能否續留NBA打上大問號，不過昨歐媒爆出最新消息，表示俄羅斯籃球強權莫斯科中央陸軍（CSKA）原有網羅林書豪，最後卻因為豪小子心繫NBA導致談判破局。然而稍早《俄羅斯新聞社》記者卻在推特上爆料，中央陸軍跟本沒有聯繫過豪小子，讓整起事件陷入羅生門。

台裔後衛林書豪上季隨暴龍隊奪冠，但自由市場開市迄今，卻仍再尋覓新東家，日前《Sportando》記者Emiliano Carchia從指出俄羅斯籃球強權─莫斯科中央陸軍有意網羅林書豪，昨他又更新推特，指出由於林書豪暫時沒興趣跟歐洲球隊簽約，所以雙方談判已經宣告破裂。

不過今天稍早《俄羅斯新聞社》記者Andrey Kartasho卻在自己的推特上反駁這項消息，寫下「最近有許多新聞說林書豪拒絕加入中央陸軍，但雙方根本就沒有為此聯絡過，而且考量到他的健康狀況，們對他也不太感興趣。」

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