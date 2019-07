NBA》根本沒要網羅林書豪 俄記者推特上這樣說...

先前傳出林書豪與俄羅斯中央陸軍談判破裂,但今卻有俄國記者爆料,雙方根本沒有聯繫過。(資料照,記者簡榮豐攝)

〔體育中心/綜合報導〕林書豪下一站遲遲未定,能否續留NBA打上大問號,不過昨歐媒爆出最新消息,表示俄羅斯籃球強權莫斯科中央陸軍(CSKA)原有網羅林書豪,最後卻因為豪小子心繫NBA導致談判破局。然而稍早《俄羅斯新聞社》記者卻在推特上爆料,中央陸軍跟本沒有聯繫過豪小子,讓整起事件陷入羅生門。

台裔後衛林書豪上季隨暴龍隊奪冠,但自由市場開市迄今,卻仍再尋覓新東家,日前《Sportando》記者Emiliano Carchia從指出俄羅斯籃球強權─莫斯科中央陸軍有意網羅林書豪,昨他又更新推特,指出由於林書豪暫時沒興趣跟歐洲球隊簽約,所以雙方談判已經宣告破裂。

不過今天稍早《俄羅斯新聞社》記者Andrey Kartasho卻在自己的推特上反駁這項消息,寫下「最近有許多新聞說林書豪拒絕加入中央陸軍,但雙方根本就沒有為此聯絡過,而且考量到他的健康狀況,他們對他也不太感興趣。」

Numerous news kept popping up about Jeremy Lin’s refusal to join CSKA Moscow. However, there were no talks at all. The club was not interested in him, particularly in view of his health condition.