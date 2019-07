雷耶斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕731交易大限截止前,大聯盟今天迎來三支球隊的重磅交易,其中教士將24歲的大物外野手雷耶斯( Franmil Reyes)送到印地安人,換來另一名外野大物特蘭美爾(Taylor Trammell)。

雷耶斯在2011年以國際自由球員身分加盟教士,直到去年5月終於登上大聯盟,當時他喜孜孜地跑去刺青,把教士隊主場沛可球場(Petco Park)刺在自己胸膛,並上傳IG,當時球迷留言:「希望他永遠不會被交易。」

本季雷耶斯在教士隊表現不錯,打擊率.255,已敲出27轟,還有46分打點,將帶著他的天賦前往克里夫蘭,繼續幫美聯外卡排名第一的印地安人打進季後賽。

Franmil Reyes has a picture of Petco Park tattooed on his chesthttps://t.co/uITvN84Iho pic.twitter.com/S73ajrYDEr