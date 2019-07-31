U12世界盃》美國隊大逆轉 分組龍頭南韓吞首敗

美國隊逆轉勝。（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕U12世界少棒錦標賽原訂28日美國和南韓之戰，延賽至今天休兵日進行，即使已不影響晉級結果，兩隊仍打出一場精采的打擊大戰。一度5分落後的美國隊不放棄，延長賽7局以12:11逆轉。

美國隊桑普森（Christopher Sampson）雙響砲，韓國隊劉容在、李在俊皆有全壘打表現。

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衛冕軍美國隊補賽前就已確定爆冷遭淘汰，南韓隊則是明天晚間將以分組龍頭之姿迎戰地主台灣隊。

關鍵六局上，韓國投手連續兩次犯規，美國隊追到8:8平手逼入延長。美國隊桑普森在七下突破僵局制時，一棒擊出中外野深遠二壘安打帶動氣勢，也帶領美國單局攻下4分大局。7局下更是用再見接殺結束比賽。

美國隊總教練凡恩賽後說，原先目標是再拿一座總冠軍，在預賽止步，大家都有點沮喪。不過每屆的代表隊都是非常獨特，沒辦法去做比較。

這次預賽對上委內瑞拉跟墨西哥都以一分之差輸球，凡恩教練坦言，「沒能繼續連霸很可惜，但這就是棒球，總是讓人摸不透，這次比賽對我們來說是很好的經驗，我們學到很多東西。」凡恩教練表示，希望可以累積實力，著眼之後巴拿馬舉行泛美州地區預賽，也期望再回台灣奪冠。

美國隊桑普森單場雙響砲，突破僵局制擊出關鍵二壘安打。（棒協提供）

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