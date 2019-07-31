網球》迪米特洛夫網前神救球 球迷驚呼作勢膜拜（影音）

That moment again.



OMGRIGOR! #ATC2019 #LiveItLoveIt @GrigorDimitrov pic.twitter.com/VLJ8pNg5kv — Abierto de Tenis Mifel （@AbiertoLosCabos） 2019年7月31日

〔體育中心／綜合報導〕保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）今天在ATP250系列的墨西哥洛斯卡沃斯公開賽力拚三盤以7: 6 （4）、4: 6、7: 6 （5）力退強森（Steve Johnson），而比賽過程中一記精采的網前救球，迪米特洛夫一個大跨步擊球過網、隨後還在地上翻滾才起身，讓全場驚呼連連、還有球迷做出膜拜的姿勢、表達佩服之情。

迪米特洛夫雖然全場發生了12次雙發失誤，不過仍能靠著比對手更強勢的發球得分效率致勝。他在第三盤曾在第6局成功破發、並在5：3時取得賽末點，不過可惜被破發、一路纏鬥到決勝局才取得勝利。

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曾經高居世界第3的迪米特洛夫現已滑落至第57名，今年上半年表現亦不出色，法網結束後至今未嘗勝績，今日總算終止自己近期的四連敗，下一輪將面對賽會第2種子阿根廷好手佩亞（Guido Pella），爭取8強門票。

迪米特洛夫。（資料照，歐新社）

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