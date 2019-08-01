U12少棒台灣迎戰宿敵南韓 今日賽事預告與轉播

台灣強打余硯誠。（資料照，記者龔乃玠攝）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

U12世界盃少棒賽今進入複賽，眾所矚目的「台韓大戰」將在晚間6點30分開打，連續兩天轟出全壘打的台灣強打余硯誠今天能否延續火燙棒子，幫助台灣隊抗韓成功？球迷們一起打開電視幫台灣小將們加油！

大聯盟例行賽持續進行，早上7點由光芒客場迎戰紅襪，光芒推出基特里奇（Andrew Kittredge）主投，紅襪則派出賽揚強投波瑟羅（Rick Porcello）先發。光芒要尋求3連勝，而紅襪則要力拚終止2連敗，2支美東雙強正面對決，球迷們不要錯過囉！

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日職下午5點有三場轉播要帶給球迷，洋聯方面，日本火腿推出王牌投手有原航平先發出戰樂天，緊接著西武將繼續在主場挑戰軟銀，目前排在第3位的西武要力拚追近與龍頭軟銀的差距。央聯部份，廣島由野村祐輔先發，對上巨人的洋投梅賽德斯（Cristopher Mercedes），誰能在3連戰中拿下勝利呢？球迷們記得準時鎖定轉播。

MLB

07:00 光芒@紅襪 FOX體育、FOX體育3台、民視

U12世界盃少棒錦標賽

10:00 委內瑞拉@日本

14:00 古巴@墨西哥

18:30 台灣@南韓

地點:亞太棒球訓練中心主球場

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:00 廣島@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:00 軟銀@西武 FOX體育

17:00 樂天@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 中信兄弟@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

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