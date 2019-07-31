中職》達成生涯1400出賽 周思齊：我老了

周思齊將在今天完成1400場出賽。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕中信兄弟周思齊今天對富邦悍將先發出賽，擔任第5棒、指定打擊，將達成生涯1400場出賽，成為中職史上第5人、現役第3人，周思齊說：「1400場哦！我老了。」

周思齊表示，每一個里程碑都值得高興，接下來不僅是1500場，包括張泰山保持的1863場中職紀錄，甚至是2000場，都會當成目標。

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周思齊2009年加盟兄弟象，當年出賽96場，之後9年單季最少出賽102場，並有2年120場全勤，連續9年出賽數破百創下中職紀錄。

不過，周思齊今年已經有21場未出賽，確定出賽不會再破百，周思齊表示，說是遺憾也不會，紀錄總有中斷的一天，曾經留下努力的過程就夠了。

周思齊說：「1400場哦！我老了。」（記者林正堃攝）

周思齊今年不但出賽數減少，而且大多以代打上場，尤其是下半季，今年是兄弟第16場比賽，周思齊才第1次先發。周思齊表示，出賽不固定當然比較不容易保持打擊手感，不過，代打的工作也是球隊不可或缺的，教練團給他這個工作就全力以赴，沒有先發的時候反而練得更多，比賽中球隊守備的時候就會練打，隨時把自己準備好。

周思齊將在今天完成1400場出賽。（記者林正堃攝）

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