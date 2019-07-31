MLB》優秀先發都遭攔胡 隨隊記者點出洋基失敗關鍵

印地安人隊的鮑爾前進辛辛納提。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊先發投手問題讓他們不得不在交易大限前做出交易，不過在今天紅人隊拿下鮑爾（Trevor Bauer）後，市場上優秀的先發標的已經所剩無幾，《The Athletic》洋基記者Lindsey Adler撰文指出，洋基現在可能有些麻煩。

目前洋基隊的輪值防禦率4.77，在美聯排名第九，而目前離交易大限已經不到24小時，在史卓曼（Marcus Stroman）以及鮑爾都琵琶別抱後，洋基只剩下邦賈納（Madison Bumgarner）這位頂尖先發能夠爭取。

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隨著交易截止日越來越近，許多好的先發投手都幾乎確定不會被球隊給交易出去，像是大都會的「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）在作客芝加哥時就表示，他已經和大都會隊辦公室談過，他們預期將不會在此時把他交易出去。

老虎隊的波伊德（Matt Boyd）要價過高，遊騎兵隊的邁納（Mike Minor）則把洋基列在不願交易的名單上。至於大都會的另外一位右投惠勒（Zach Wheeler），Adler認為，很難相信大都會隊會選擇洋基隊做為他們的交易夥伴。

大都會隊透過交易換來藍鳥王牌史卓曼。（資料照，法新設）

此外，洋基隊在史卓曼與鮑爾的爭奪戰中落敗，Adler認為，洋基隊除了佛雷瑟（Clint Frazier）以及農場第一新秀賈西亞（Deivi Garcia）外，沒有更好的籌碼，在史卓曼的爭奪戰中，多倫多似乎要價過高，而在鮑爾的交易案中，印地安人隊獲得了3位今年就能為球隊貢獻的球員，但洋基的話頂多只能給出佛雷瑟。

Adler表示，洋基隊在有著明顯投手需求的情況下進入了7月，但現在只剩不到24小時，洋基隊已經陷入了困境，他們需要輪值的幫助，但現在市場上的選擇並不符合球隊期望付出的成本，在市場上最好的兩名投手被其他隊換走之後，洋基已經浮現出他們能否獲得解決方案的問題。

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