中職》「難怪棒球愈來愈難看」 劉育辰砲轟聯盟

劉育辰對昨天兩隊交手爭議判決表達不滿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天桃園獅猿戰賽前，統一獅代總教練劉育辰拿著平板電腦與聯盟賽務部主管討論，並對昨天兩隊交手爭議判決表達不滿，劉育辰強調，爭取是為了整個職棒環境更好。

昨獅猿戰2局上獅隊進攻，兩出局一二壘有人，陳重廷擊出游擊方向滾地球，游擊手林承飛接球後傳二壘，原本二壘審江春緯判跑者張偉聖出局，劉育辰提出即時重播輔助判決，經檢視後維持原判。

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到了8局上兩出局一壘有人，林祖傑擊出右外野飛球，右外野手藍寅倫發生接球失誤，隨後藍寅倫直傳本壘，捕手林泓育觸殺闖本壘的跑者蘇智傑，主審楊崇煇判決跑者安全得分，此時桃猿教頭洪一中提出即時重播輔助判決，經檢視後改判蘇智傑出局。

劉育辰表示，昨役第2局張偉聖跑二壘被判出局是bang-bang play（接近的判決），提出即時重播輔助判決，經檢視維持原判，那就是尊重裁判判決，但第8局本壘攻防戰，同樣是bang-bang play，從幾個轉播畫面檢視，都沒有辦法很確定跑者是出局，既然如此，依據聯盟規章精神就應該維持原判才對，而非判跑者出局。

劉育辰指出，中職轉播單位拍攝角度當然不夠，設置角度、機器與國外職棒還是有差，沒辦法一次到位就慢慢加上去，因此，現在對於所有判決的認定要更明確，裁判就很重要，需要專業人士。

不只昨天比賽這兩個判決，劉育辰說，主審好球帶問題長期存在，剛與聯盟討論主審評定機制，希望有固定測試裁判反應機制，若測試後生理條件都合乎常理，安排執法當然沒有問題，問題是現在沒有這種機制，因此，誤判產生也是必然的。

劉育辰強調，昨天已經裁定了，但仍要提出來討論，希望讓環境更好，先跟裁判長跟幕後看判決的人士討論，想要知道每次在做判決的機制與標準，也可以維持一致性。

劉育辰說，難怪棒球愈來愈難看，就是因為主審和裁判的判決，可以影響一場比賽，大家想看的是打者打安打和全壘打，而不是看主審的三振秀，好球帶必須固定一致才行。

劉育辰也說，兩隊輸贏其次，獅隊選手這麼拚，但卻因為這樣輸掉，該為選手爭取的時候就爭取，沒有想要給互相難看，希望可以坐下來討論。

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