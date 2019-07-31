日職》陳冠宇精彩解決失分危機 羅德4：8不敵歐力士

千葉羅德隊陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕羅德海洋隊與歐力士猛牛隊今日的比賽中，效力羅德的台灣好手陳冠宇有出賽，他主投1局無失分退場，這場比賽羅德以4：8不敵歐力士，系列賽目前1勝1敗平手。

陳冠宇今天在第五局上半，球隊2：6落後時登板，他先被洋將馬雅敲出安打上壘，接著後藤駿太犧牲打護送跑者上二壘，陳冠宇在得點圈有人時穩住陣腳，連續讓宗佑磨以及松井雅人打出投手前滾地出局，化解失分危機。

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總計陳冠宇今天主投1局，用了17球被敲出1支安打，沒有三振、保送也沒有掉分，防禦率下降到2.34。

這場比賽歐力士在首局靠著吉田正尚的兩分砲先馳得點，二局上再靠松井雅人的安打追加分數，羅德二局下靠著三木亮2分打點安打追近比數。四局上半歐力士一輪猛攻打下3分，羅德在六局下靠著田村龍弘滿壘時的2分打點二壘安打，幫助球隊追到4：6落後。

田村龍弘於滿壘時敲出2分打點的二壘安打。（圖片取自羅德推特）

八局上歐力士靠著福田周平適時安打追加1分保險分。九局上歐力士吉田正尚率先敲出二壘安打，羅梅洛馬上打出適時安打，再拿下1分保險分。九局下狄克森上場關門，他投出三上三下，終場歐力士就以8：4擊敗羅德。

三木亮在第二局二、三壘有人時敲出適時安打打回2分。（圖片取自羅德推特）

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