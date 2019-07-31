泰國賽》李雪芮連三站一輪遊 中國男單僅剩「超級丹」

林丹晉級泰國賽次輪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列泰國公開賽今繼續進行首輪賽事，中國女單進行內戰，前世界球后李雪芮不敵第五種子何冰嬌、連三站一輪遊；另一方面，中國名將林丹則在打到第二局時，因地主好手蘇龐余退賽，成為中國此次唯一晉級第二輪的男單選手。

李雪芮一開賽就展現驚人氣勢，馬上取得7：0領先，不過何冰嬌僅咬不放，追成13：13平手，李雪芮隨後很快要回領先，兩人一路纏鬥到20：20，最後何冰嬌連拿兩分、率先奪下第1局。第二局一開賽，李雪芮持續發揮纏鬥功力，試圖扳平比賽，然而後繼無力，在技術暫停後被何冰嬌拉開比分，最後更連丟5分、輸掉比賽。這場比賽的失利，也讓前球后李雪芮繼印尼、日本公開賽之後，又在泰國賽落入一輪遊的命運。

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至於中國名將林丹面對蘇龐余的比賽，林丹首局狀況不穩，陷於3：8落後，不過隨後他急起直追，技術暫停後要回比賽掌控權、順利以21：17搶下第1局。第二局蘇龐余則在以8：11落後時、因為傷勢退賽，林丹晉級第二輪。

中國男單好手今除先前諶龍遭我國好手王子維淘汰、今日參賽的任鵬嶓不敵印度一哥斯里坎特、趙俊鵬遭印尼好手蘇吉亞托擊落，三人皆止步首輪，中國男單本站僅剰林丹晉級。



李雪芮再度一輪遊。（資料照，美聯社）

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