網球》詹家姊妹拜會蔡明忠 分享溫網金盃喜悅

詹詠然（左）、詹皓晴（右）拜會台灣大哥大董事長蔡明忠（中）。（台灣大哥大提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕網球女將詹詠然今夏接連包辦法國公開賽、溫布頓錦標賽兩座混雙冠軍，另與妹妹詹皓晴攜手贏得荷巴特、杜哈、伊斯特本三座職業女雙金盃，出征北美硬地賽季前夕，詹家姊妹特地拜會台灣大哥大董事長蔡明忠，除了分享勝利喜悅，更感謝台灣大連續第6年贊助支持。

台灣大自2003年起，積極投入運動與選手等贊助經費，包持網球、籃球、棒球、高爾夫和馬拉松等，總計已逾6億台幣！並期望透過扶植優秀選手前進國際舞台，以落實企業支持帶動運動風氣的決心。平時也熱愛路跑、重訓等運動的蔡明忠，非常肯定詹家姊妹在職業網壇的努力與付出，也預祝她們此行以戰養戰、調整出絕佳狀態，8月底美國公開賽再創佳績，持續朝明年東京奧運目標邁進。

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台灣大支持詹家姊妹將近6年來，繡著「Taiwan Mobile」的戰袍已陪伴她們征戰各大職業賽事，也讓世界各地球迷透過網球看見台灣，展望下半年球季，大小詹8月初將飛往加拿大、美國等地備戰，為月底重頭戲的美網女雙、混雙等賽事熱身。

詹詠然（左起）拜會蔡明忠，分享溫網金盃喜悅。（台灣大哥大提供）

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