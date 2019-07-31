中職》統一獅牛棚崩盤 在桃園戰績1勝14敗

Lamigo桃猿逆轉統一獅拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕本季統一獅來到桃園「地獄客場」，真的一點辦法也沒有，今天獅隊以3:7不敵Lamigo桃猿，本季獅隊在桃園戰績1勝14敗，要贏球簡直是不可能的任務。

獅隊洋投亞力克昨首度轉任先發，投4局被敲2安，飆4K無失分，表現超亮眼，獲得獅隊代總教練劉育辰讚賞，直說比擔任後援投手還要出色。

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只是獅隊牛棚不爭氣，5局下王玉譜接替亞力克登板，被敲2安外帶2保送，接著傅于剛上場救火，先被林立敲安掉分，再被藍寅倫轟3分砲，桃猿單局灌進5分奠定勝基，傅于剛承擔敗投。

傅于剛被藍寅倫轟3分砲吞下敗投。（記者陳志曲攝）

獅隊起用5名後援投手，僅劉軒荅無失分，本季獅隊牛棚防禦率高達6.08，為4隊當中最差，劉育辰認為，投手教練應該要更清楚每位投手特性，才能做出更適當的調度安排。

藍寅倫下半季打擊率僅2成46，昨轟3分砲打下勝利打點和單場MVP，一掃陰霾，他表示，上半季末身體有一點狀況，下半季慢慢調整，也會和打擊教練曾豪駒討論，「這兩個月天氣非常悶熱，就看誰能撐下去。」

桃猿洋投冠猛此役先發3.1局失2分，因左後腿肌肉緊繃緊急退場，桃猿牛棚先後啟用6名投手，僅翁瑋均掉分，和獅隊牛棚表現完全相反，葉家淇後援1.2局無失分拿下勝投。

Lamigo桃猿葉家淇中繼好投，拿下勝投。（記者陳志曲攝）

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