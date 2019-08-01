MLB》田中將大掙扎投不滿5局 洋基逆轉勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與響尾蛇之戰，前役創下生涯最慘登板紀錄的田中將大，今天休息五天再度登板，依舊投得有些掙扎，送出3次四壞球，投不滿5局就退場。洋基終場以7：5逆轉勝。

田中將大被換下場。（USA TODAY Sports）

田中將大前一場先發投3.1局慘失12分，休五天後，今天他首局就面對2出局一二壘有人的危機，所幸用三振化解，免於失分，第二局隊友塔克曼（Mike Tauchman）敲出2分砲掩護，洋基先馳得點，田中在第四局又搞成2出局滿壘危機，再讓響尾蛇打者敲出滾地球出局。

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到了第五局，田中接連被戴森（Jarrod Dyson）、佛羅雷斯（Wilmer Flores）敲安打，形成無人出局一、三壘有人的危機，被總教練換下場。

接替投手格林（Chad Green）拆炸彈失敗，把壘上這2分都送回來，總計田中今天帳面成績投4局被敲5安打，送出3次保送，失掉2分責失，賽後防禦率4.78。

響尾蛇今天派出葛蘭基（Zack Greinke）先發，稍早已經被交易至太空人的他，今天在響尾蛇的最後一場先發，投5局送出7K，唯一失分就是塔克曼的2分砲。防禦率上升到2.90。

響尾蛇在第五局打下3分逆轉，不過洋基展現韌性，第七局捕手羅邁（Austin Romine）從響尾蛇日投平野佳壽手中轟出2分彈逆轉，第八局再攻下3分大局，終場洋基以7：5獲勝，平野苦吞敗投。

塔克曼開轟。（美聯社）

平野佳壽吞敗。（美聯社）

葛蘭基在響尾蛇最後一場先發。（USA TODAY Sports）

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