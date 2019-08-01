MLB》卡斯提歐7局僅失1分好投 報前役慘輸一箭之仇（影音）

卡斯提歐七局七次三振，僅失一分的好投，順利進帳本季個人第10勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜、紅人在經歷昨日大亂鬥事件之後，今進行系列賽最終戰，紅人隊在王牌投手卡斯提歐（Luis Castillo）七局七次三振，僅失一分的好投帶領下，搭配溫克（Jesse Winker）及蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）同場開轟，終場4：1擊敗對手，報了前役慘輸七分的一箭之仇。

1局下半，紅人隊首棒溫克面對海盜隊先發投手菜鳥dario agrazal投出的首球，就擊成左外野方向陽春全壘打，本季個人第15轟，幫助紅人隊先馳得點，此役，溫克三支三，一次觸身球保送，貢獻一分打點，替球隊跑回兩分，稱職扮演開路先鋒角色。

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（影片來源:MLB官網）

3局下半，紅人隊攻勢再起，首名上打者溫克率先一壘安打上壘，隨後蘇亞雷斯在球數兩好球沒壞球的情況下，逮中投手一記內角92MPH失投速球，一棒掃成左外野方向兩分砲，本季個人第29轟，紅人隊以3：0領先海盜隊。

（影片來源:MLB官網）

紅人隊先發投手卡斯提歐前七局投來虎虎生風，僅被敲出四支零星安打無失分，八局上半在接連被敲出兩支安打，跑者攻佔二三壘情形下退場，接替投球的羅倫森（Michael Lorenzen）雖被雷諾茲（Bryan Reynolds）擊出內野滾地球失掉一分，但後續沒讓海盜隊再越雷池一步，替卡斯提歐守住領先優勢。

9局上半，紅人推出終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）關門，他順利抓下三個出局數，拿下本季個人第20次救援成功，卡斯提歐順利進帳本季個人第10勝，敗投則由僅先發3.2局失掉3分的dario agrazal承擔。

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