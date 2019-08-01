MLB》小熊補強外野火力！ 從老虎交易卡斯泰拉諾斯

卡斯泰拉諾斯被交易至小熊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊從這賽季戰績慘澹的老虎交易來外野好手卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）補強打線火力，小熊則是送出自家農場兩位潛力右投給老虎作為籌碼，分別是23歲的Alex Lange和22歲的Paul Richan，小熊除了收到卡斯泰拉諾斯外還有一筆附加的現金。

27歲的卡斯泰拉諾斯本賽季打擊率2成73，敲出11轟、37分打點，還有37支二壘安打和紅襪的德弗斯（Rafael Devers）並列全大聯盟最多，近3季來已敲出119支二壘安打，產量僅比去年美聯MVP得主貝茲（Mookie Betts）少而已。2017年為卡斯泰拉諾斯的生涯年，該年繳出打擊率2成72，敲27轟另跑回101分。

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2018年美聯MVP得主–貝茲。（資料照，法新社）

小熊隊找來這名外野砲為的是和紅雀競爭今年國聯中區龍頭寶座，此外小熊打線今年面對左投表現不佳，打擊率僅2成35排名聯盟倒數第3，右打的卡斯泰拉諾斯一直為左投殺手，本季面對左投高達3成47打擊率。

Alex Lange 2019年賽季在分別在高階1A的成績為：1勝9敗，ERA 7.36，2A的成績為：2勝3敗ERA 3.92。Paul Richan這賽季在小熊高階1A成績為：10勝5敗 ERA 3.97。

小熊在交易大限前還完成另兩筆交易，其一是將2017美聯捕手金手套得主馬度納多（Martin Maldonado）送至太空人，換回工具人坎普（Tony Kemp），另一筆是將牛棚右投艾德華茲（Carl Edwards Jr.）送到教士，交易回左投Brad Wieck。

2017美聯金手套馬度納多被交易至太空人。（資料照，今日美國）

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