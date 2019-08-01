MLB》柳賢振6局無失分又無緣勝投 道奇9上雙響宰洛磯

韓籍投手柳賢振今天繳出6局無失分優質好投。（法新社）

〔體育中心／台北報導〕道奇和洛磯系列賽最終戰，韓籍投手柳賢振今天繳出6局無失分優質好投，無奈隊友同樣慘遭對方先發壓制，直到9上才突破洛磯封鎖，吃下5分大局，道奇終場以5：1擊敗洛磯，柳賢振最後雖然無關勝敗，不過防禦率再度下修。

此役開賽柳賢振就大殺四方，前兩局都讓對手三上三下，3局下才被沃特斯（Tony Wolters）敲出二壘安打，2出局後布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲出1安，不過沃特斯在往本壘衝卻被貝林傑（Cody Bellinger）的雷射肩逮個正著，也替柳賢振化解失分危機。

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有了隊友守備支援，柳賢振也越投越穩，4到6局僅再被敲出1安，最後順利結束自己的投球工作，不過洛磯先發馬奎茲（German Marquez）同樣表現亮眼，主投6局僅被敲出2支安打，完美壓制道奇打線，加上兩隊中繼牛棚同樣表現精采，前8局打完雙方仍是0：0平手。



柳賢振。（USA TODAY Sports）

沒想到9局上卻突然風雲變色，洛磯換上戴維斯（Wade Davis）後援登板，用三振抓下第一個出局數後，接下來先保送了貝林傑，又被席格（Corey Seager）敲安，道奇新秀捕手史密斯（Will Smith）一棒轟出中外野3分砲，打破僵局，接下來壘上有人時，尼格隆（Kristopher Negron）又開轟2分砲，洛磯雖然緊急換投，但為時已晚，讓道奇單局海灌5分，遙遙領先。

而9下道奇原先推出夏格瓦（JT Chargois）關門，不過他一上來就先被史托利 （Trevor Story）敲出三壘安打，艾倫納多（Nolan Arenado）雖後再補上一安，洛磯也終於破蛋，道奇一看苗頭不對，趕緊換上終結者簡森（Kenley Jansen），這才順利止出失血，最後也以5：1擊敗洛磯，笑納2連勝。

柳賢振今投6局用80顆球，有51顆好球，被敲3安無失分，另有1次三振和1保送，無關勝敗，賽後防禦率下修到1.66，最後由中繼1局被敲1安無失分的凱利（Joe Kelly）拿下個人本季第5勝，簡森後援1局無失分今年第25次救援成功。

洛磯先發馬奎茲投6局飆10K無失分，最後也是無關勝敗，後援上場的戴維斯0.1局被敲4安狂失5分全都是自責，苦吞本季第5敗。

洛磯先發馬奎茲投6局飆10K無失分，同樣表現出色，可惜最後也是無關勝敗。（法新社）

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