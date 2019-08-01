NBA》威廉森忠誠喊話 「想整個NBA生涯都待在鵜鶘」

鵜鶘隊威廉森（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊選秀狀元威廉森（Zion Williamson）近來人氣高漲，還沒真正在NBA舞台上發揮過，就已經完成許多合作、代言，星途相當被看好，而威廉森已表示：「我打算整個NBA生涯都待在鵜鶘。」

「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）原本在鵜鶘隊效力七年，上個賽季間主動喊「賣我」，他當時說會在Instagram上面發「感人肺腑」的文章給鵜鶘隊的粉絲以表達對他們的感謝之情，不過在他已經加入湖人隊超過一個月，那篇「感人肺腑」的Instagram發文仍然不見蹤影。

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在與球迷拉近距離方面，威廉森似乎比A.戴維斯做出更多的努力，根據《Complex》記者Macklin Stern，威廉森表示：「我一直都期許自己可以一直待在同一個球隊裡，我喜歡布萊恩（Kobe Bryant）和諾威斯基（Dirk Nowitzki）所做的，有些人想待在原本的球隊但被交易走，我的打算是奉獻整個NBA生涯在鵜鶘隊，不過如果計畫有所改變，我離開的理由決不會是因為我討厭這個地方，只是生意就是這樣。」

威廉森如果最後還是離開鵜鶘隊，他這席話將會成為大家挖苦的玩笑，威廉森現在才19歲，他不會知道自己是否想要整個生涯待在鵜鶘隊，即便他有為了往後離隊的可能先打預防針。

是否會待在同一個球隊的變數很大，布萊恩和諾威斯基從很有贏面的球隊開始他們的生涯，離隊動機降低許多，但布萊恩也曾經在湖人衰退的時候提出交易的意願，至於A.戴維斯原本也對鵜鶘隊相當擁護，不過情況還是改變了。

也許威廉森會一直對鵜鶘隊忠誠奉獻，不過以NBA以往的案例來看，威廉森想整個生涯待在鵜鶘的說法還沒有那麼令外界信服。

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