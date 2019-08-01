MLB》拯救悲劇牛棚！ 國民大限前補進3後援

擔任本季水手終結者的萊亞斯被交易至國民隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民在731交易大限前籌來3名後援投手，分別從藍鳥換來老將右投哈森（Daniel Hudson），另從水手找來終結者萊亞斯（Roenis Elias）和右投史崔克蘭（Hunter Strickland）。國民送出高階1A潛力先發右投Kyle Johnston至藍鳥，另送出自家小聯盟3名投手至水手。

國民本季牛棚的表現為聯盟倒數，牛棚投手群的ERA高達5.90，排名全大聯盟墊底，且有20次救援失敗的紀錄則是並列第3多。雖然近期國民牛棚的表現有好些，7月份整體ERA 4.76，總教練瑞佐（Mike Rizzo）依舊決定補強球隊最弱的一環–牛棚。

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哈德森本季在藍鳥出賽45場，投48局送出48K，拿下6勝3敗2救援成功和收8中繼點，ERA僅3.0的表現相當穩定。萊亞斯本季替水手出賽44場投47局奪45次三振，拿下4勝2敗和14次救援成功，ERA 4.40不算太優異但已是水手牛棚倚賴的後援投手。水手的前終結者史崔克蘭因傷僅出賽4場投3.1局失3分ERA 8.1，拿下0勝1敗2救援成功的成績。

「這些選手都是可以投7、8和9局的投手！他們本季都有救援成功的紀錄，都是可以在比賽張力大的時刻上場並做出貢獻。」總教練瑞佐表示：「他們雖然不是交易市場上最引人注目的選手，但我想我們找來了有經驗且有大心臟的投手。」

國民本季戰績57勝51敗，國聯東區排名第2，落後龍頭勇士6.5場差，國聯外卡方面則是和小熊並列第一，領先第3的費城人僅有半場差距，和第4的釀酒人1場差。

被國民交易至藍鳥的Kyle Johnston是2017年第6輪被國民選上，今年在高階1A成績為9勝9敗4.03的ERA。送去水手的3名潛力投手分別是左投Taylor Guilbeau和Aaron Fletcher，以及右投Elvis Alvarado。

牛棚投手哈德森從藍鳥被交易至國民。（資料照，美聯社）

本季因傷表缺席大部分賽事的史崔克蘭。（資料照，法新社）

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