MLB》老虎隊9安灌9分 諾里斯進帳睽違兩個半月勝投（影音）

老虎隊先發投手諾里斯5局無失分奪勝，相隔兩個半月再次進帳勝投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季無緣季後賽的老虎隊，在交易大限截止前，送走終結者葛林（Shane Greene）及強打卡斯泰拉諾斯（Nicholas Castellanos），儘管主力選手遭到交易，但球隊氣勢反而有增無減，與天使隊系列賽最終戰，以9：1大勝對手，也是繼5月底贏得與金鶯隊系列戰後，再次於系列戰中拿下勝利。

2局上半，老虎隊率先發難，近期剛登上大聯盟的補手羅傑斯（Jake Rogers），面對紅人隊先發投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）擊出個人職棒生涯首轟，是一發陽春砲，幫助球隊取得1：0領先，隨後上場的瓊斯（JaCoby Jones）獲得保送上壘，再藉由古德朗姆（Niko Goodrum）安打，跑回老虎隊第二分。

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（影片來源:MLB官網）

5局上半，首棒打者羅傑斯獲得保送，接續打者貝克漢（Gordon Beckham）及莫瑟（Jordy Mercer）接連擊出安打，老虎隊攻佔滿壘，輪到四棒狄克森（Brandon Dixon）打擊，他面對紅人隊第二任投手卡希爾（Trevor Cahill）一繼偏高速球，一棒打穿二游防線形成安打，並帶有兩分打點，老虎隊擴大領先來到4：0。

（影片來源:MLB官網）

8局上半，老虎隊再靠著狄克森的兩分砲及貝克漢的三分砲，再替球隊打進五分大局，此役就屬兩位進攻火力最為兇猛，合計貢獻七分打點，是球隊贏球重要功臣。

（影片來源:MLB官網）

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天使隊此役進攻遭老虎隊投手聯手壓制，僅靠著楚奧特（Mike Trout）在6局下半，擊出個人本季第35轟，拿下全場唯一分數，最終8分之差慘敗，老虎隊先發投手諾里斯（Daniel Norris）5局無失分好投，拿下本季第3勝，也是繼5/12出戰雙城隊拿勝後，相隔兩個半月再次進帳勝投。

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