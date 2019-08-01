MLB》洋基什麼都沒補到 凱許曼：太多不合理要求

凱許曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕731交易大限截止，洋基隊一無所獲，總管凱許曼（Brian Cashman）今天親上火線說明，他表示已經盡了最大努力，但潛在的交易夥伴不曾提供合理的報價。

「我們並沒有出現任何接近完成的交易談判。」凱許曼說，「但我們做了最大嘗試，敲遍所有的門、提供許多主意、交換許多意見。」

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「作為市場上的買家，必須承擔後果。」凱許曼說，他與紅襪以外的每支球隊都談過了，更強調與大都會總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）進行多次對話。「也許我的同業們覺得我的報價太低了，然後我覺得他們提出的報價都溢價了。我們從未達成共識。」

美媒早前報導，洋基計劃在731大限前補強1名先發投手和1到2名後援投手，然而最後卻是一無所獲，包括史卓曼（Marcus Stroman）被交易到大都會、以及雷伊（Robbie Ray）最後續留響尾蛇。

《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）更爆料，響尾蛇想要洋基拿佛雷瑟（Clint Frazier）、加上一位新秀來換雷伊，不過後來又要求洋基加碼更多新秀，洋基這才興致缺缺，交易最後破局。

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