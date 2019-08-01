NBA》甜瓜慘成代罪羔羊？ 美記曝他根本被火箭害了

今有記者爆料安東尼根本就是火箭爛戰績的代罪羔羊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕34歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）去年加入火箭攜手保羅（Chris Paul）、哈登（James Harden），但三巨頭磨合不如預期，甜瓜只打了10場便被棄用，而美媒《The Athletic》記者今爆料甜瓜只是代罪羔羊，火箭開季戰績差應該是因為傷兵問題。

曾10次入選全明賽賽的「甜瓜」安東尼，去年夏天以底薪加盟火箭，與保羅（Chris Paul）、哈登（James Harden）線喧騰一時，沒想到這樣的組合不但無法提升戰績，上季聯盟龍頭的火箭開季還陷入異常低迷，三巨頭僅合體了10場比賽，火箭就決定放棄甜瓜。

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《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今撰文指出，安東尼在去年11月9日那場11投1中交手雷霆的比賽後，火箭就已經開始計畫與他分道揚鑣，隔天安東尼還來參加了火箭的全隊訓練，不過那時後雙方就已經同床異夢。

安東尼（左）去年夏天攜手哈登（右），磨合不如預期。（資料照，法新社）

查拉尼亞表示有位不願具名的火箭內部人士跟他說：「安東尼在這裡（火箭）表現其實非常好，是個非常好的隊友，跟教練相處也很好，我只能說最後事情演變成這樣真的太不幸了。」

查拉尼亞也指出，有些火箭內部有人認為，安東尼開季會打得那麼掙扎，其實跟球隊傷兵不斷有很大的關係，但球隊在連敗的壓力下，最終仍只能選擇放棄他。

「很多人都在責備甜瓜，但如果球隊開季都能保持健康的話，以他過去跟丹東尼（Mike D'Antoni）合作經驗來看，繼續在丹總手下打球表現應該也會不錯，所以，甜瓜真的應該算是待罪羔羊。」

安東尼至今仍在尋覓新東家。（資料照，法新社）

查拉尼亞也在文中表示，離開火箭其實不是安東自己想要的，他根本不想離隊，但最終礙於形勢所迫，火箭今年1月把他跟現金交易到公牛，隨後他也被公牛裁掉，直到現在都還沒辦法找到新東家。

查拉尼亞最後也爆料，其實紐約尼克隊原打算若今夏成功獲得杜蘭特（Kevin Durant）和（厄文）青睞，就要往羅安東尼回鍋，不過最後搶人失利，尼克的重建方向也只能隨之更動，最終打算以培養年輕球隊核心為主，自然對甜瓜也就沒有太大的興趣了。

If New York had landed two major free agents this summer, the franchise had planned to consider bringing back Carmelo Anthony, league sources say. More on @TheAthleticNBA: https://t.co/4fpaoeW0ko https://t.co/xvt0x0qQu6 — Shams Charania （@ShamsCharania） July 31, 2019

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