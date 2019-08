NBA》甜瓜慘成代罪羔羊？ 美記曝他根本被火箭害了

今有記者爆料安東尼根本就是火箭爛戰績的代罪羔羊。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕34歲的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)去年加入火箭攜手保羅(Chris Paul)、哈登(James Harden),但三巨頭磨合不如預期,甜瓜只打了10場便被棄用,而美媒《The Athletic》記者今爆料甜瓜只是代罪羔羊,火箭開季戰績差應該是因為傷兵問題。

曾10次入選全明賽賽的「甜瓜」安東尼,去年夏天以底薪加盟火箭,與保羅(Chris Paul)、哈登(James Harden)線喧騰一時,沒想到這樣的組合不但無法提升戰績,上季聯盟龍頭的火箭開季還陷入異常低迷,三巨頭僅合體了10場比賽,火箭就決定放棄甜瓜。

《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)今撰文指出,安東尼在去年11月9日那場11投1中交手雷霆的比賽後,火箭就已經開始計畫與他分道揚鑣,隔天安東尼還來參加了火箭的全隊訓練,不過那時後雙方就已經同床異夢。

安東尼(左)去年夏天攜手哈登(右),磨合不如預期。(資料照,法新社)

查拉尼亞表示有位不願具名的火箭內部人士跟他說:「安東尼在這裡(火箭)表現其實非常好,是個非常好的隊友,跟教練相處也很好,我只能說最後事情演變成這樣真的太不幸了。」

查拉尼亞也指出,有些火箭內部有人認為,安東尼開季會打得那麼掙扎,其實跟球隊傷兵不斷有很大的關係,但球隊在連敗的壓力下,最終仍只能選擇放棄他。

「很多人都在責備甜瓜,但如果球隊開季都能保持健康的話,以他過去跟丹東尼(Mike D'Antoni)合作經驗來看,繼續在丹總手下打球表現應該也會不錯,所以,甜瓜真的應該算是待罪羔羊。」

安東尼至今仍在尋覓新東家。(資料照,法新社)

查拉尼亞也在文中表示,離開火箭其實不是安東自己想要的,他根本不想離隊,但最終礙於形勢所迫,火箭今年1月把他跟現金交易到公牛,隨後他也被公牛裁掉,直到現在都還沒辦法找到新東家。

查拉尼亞最後也爆料,其實紐約尼克隊原打算若今夏成功獲得杜蘭特(Kevin Durant)和(厄文)青睞,就要往羅安東尼回鍋,不過最後搶人失利,尼克的重建方向也只能隨之更動,最終打算以培養年輕球隊核心為主,自然對甜瓜也就沒有太大的興趣了。

