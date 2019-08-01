MLB》名將二世小畢歇特首轟出爐 狂敲單場猛打賞（影音）

小畢歇特生涯首轟開張。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊新星小畢歇特（Bo Bichette）在今天對上皇家隊比賽中，完成生涯首度猛打賞，備受期待的長打也有所發揮，二壘安打及全壘打相繼開張，並進帳個人生涯首打點。

小畢歇特季初因左手傷勢，影響到他登上大聯盟舞台進度，在本週與皇家隊進行的系列戰中，終於迎來大聯盟首秀，前天比賽，他首次登場打擊就擊出穿越三壘防線安打，生涯首安出爐，昨役也同樣有兩支一壘安打表現，今賽前累計8打數3安打，打擊率0.375。

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小畢歇特今擔綱藍鳥隊開路先鋒，鎮守游擊大關，他在第一個打席便從裘尼斯（Jakob Junis）手中擊出三壘方向車布邊二壘安打，8局上半再對裘尼斯擊出一發中左外野方向陽春砲，此役累積5打數擊出3支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率上升至0.462。

皇家隊主場考夫曼球場（Kauffman Stadium），外野幅員遼闊，向來就不是容易擊成全壘打的球場，小畢歇特生涯首轟能誕生於此，實屬不易，打擊實力不容小覷，值得注意的是他父畢歇特（Dante Bichette）在他職業生涯第26場比賽才擊出首轟，兒子只花3場比賽就完成，真可謂青出於藍更勝於藍。

（影片來源：大聯盟官網）

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