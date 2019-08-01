日職》火腿打者離奇一杆進洞 洋聯TV加音效網友笑瘋（影音）

〔體育中心／綜合報導〕棒球場上發生什麼狀況都不奇怪，昨天日職火腿在主場迎戰樂天，7局火腿石井一成敲出右外野深遠高飛球，沒想到球卻不偏不以卡在全壘打牆上的護墊空隙中，只能判定為場地二壘安打，不過太平洋聯盟TV賽後將影片上傳，還搭配上趣味音效，讓網友看了都笑瘋。

7局下，火腿還以1：3落後樂天，1出局1壘有人時，內野手石井一成就從樂天先發則本昂大手中敲出右外野深遠飛球，只見樂天右外野手渡邊佳明拔腿狂奔，跑到全壘打牆前卻突然停了下來，原來球卻有落地，反而是直接「卡」在護墊的空隙裡，形成規則的場地二壘安打，渡邊跳了好幾次才辛苦把球拔出來。

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在二壘上的渡邉諒快腿跑回火腿第2分，不過原本欣喜若狂、已經跑上三壘的石井一成，也只能苦笑著跑回二壘，不過這也讓火腿士氣大振，隨後宇佐見真吾和代打的谷口雄也都敲出安打建功，讓火腿單局灌進3分，一舉逆轉樂天奪下勝利。

石井一成受訪時苦笑著說：「雖然知道球好像打到牆上，但第一時間也不知道球到底飛到哪去了，所以經過二壘後我就直接往三壘跑了，這樣的經歷還是第一次呢。」

而賽後太平洋聯盟TV將影片放上YouTube，不但以「巨蛋的海綿...真的很棒」為標題，寫下「到底在演哪出啦，快一起來看石井一成『一杆入洞』」，還搞笑搭配罐頭音效，讓看了的球迷網友全笑瘋。

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