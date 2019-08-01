NBA》佛爾茲不是水貨狀元！ 魔術戈登：他是沉睡的怪物

佛爾茲今年二月加入魔術。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術後衛佛爾茲（Markelle Fultz）雖是2017年選秀狀元，在NBA的狀況卻十分多舛，在加入七六人後一直飽受傷病所苦，「投籃失憶」的現象也令球隊和佛爾茲自己十分沮喪，不過魔術隊友A.戈登（Aaron Gordon）對他表示信心，形容他是「沉睡的怪物」，等他狀況復原就可以為球隊貢獻良多。

今年二月七六人將佛爾茲交易至奧蘭多魔術，佛爾茲也希望能在此開始新的一頁，把籃球生涯盡快導回正軌，佛爾茲去年十二月被診斷出胸廓出口症候群，上個賽季也因肩傷僅出賽19場，身體狀況還在調整中，A.戈登仍然對於佛爾茲至今的表現感到驚艷。

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A.戈登向《SiriusXM》表示：「佛爾茲正在沉睡，如果他醒來了，他就會是怪物。」A.戈登認為人們因為佛爾茲狀況不佳就埋沒了他的實力，但如果他調整成功，就會像甦醒的怪物般在場上殺出好成績。

魔術前鋒A.戈登。（資料照，USA TODAY Sports）

自從選秀之後，佛爾茲在投籃方面就出了很大的問題，也因此在過去兩個賽季出賽僅33場，場均僅7.7分，雖然A.戈登樂觀評論，不過是否真的能重返最佳狀態，也只能看佛爾茲未來的場上表現。

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