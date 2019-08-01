奧迪盃》熱刺PK大戰擊敗地主拜仁 首支英超隊封王

熱刺擊敗拜仁於奧迪盃封王。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕拜仁慕尼黑所舉辦邀請賽性質的奧迪盃，決賽是由地主拜仁對上新科歐冠亞軍熱刺，熱刺先取得2球領先後，拜仁隨即連趕兩球追平比數，兩隊最終於PK大戰由熱刺以6：5險勝拜仁拿下2019奧迪盃冠軍，這也是英超首支球隊在奧迪盃封王。

比賽第19分鐘，熱刺的恩庫多（Georges-Kévin Nkoudou）於左路一記橫傳穿越球，阿根廷中場拉梅拉（Erik Lamela）後插上將球補射進網替熱刺先馳得點。比賽第59分鐘丹麥中場大師艾里克森（Christian Eriksen）禁區起腳破門，幫助熱刺取得2球領先。

請繼續往下閱讀...

隨後比賽第61分鐘拜仁展開反攻，阿爾普（Jann-Fiete Arp）在一次快攻中單挑門將後進球，比賽第81分鐘戴維斯（Alphonso Davies）在禁區外一記遠射得手，幫助拜仁在正規賽終了前追平比分，兩隊以2：2的比數進到PK大戰決勝負。

PK大戰中，熱刺先罰進第一球後，拜仁第一點阿拉巴（David Alaba）的射門被熱刺門將擋出，隨後熱刺的進球功臣艾里克森射門也被擋下，兩隊之後每一點皆進球，5點踢完4：4平手，從熱刺第6點開始，連3點都進球，直到拜仁的第7點後衛博阿騰（Jérôme Boateng）的射門被撲出，終場熱刺PK大戰以7：6險勝拜仁，收下2019奧迪盃冠軍獎座。

季軍戰由季前熱身賽狀況不佳的皇馬出戰費內巴切，皇馬靠著本澤馬（Karim Benzema）單場「帽子戲法」的表現，終場以5：3輕取費內巴切收下奧迪盃季軍。

知名車廠奧迪為慶祝創立百年而舉辦奧迪盃，2009開始第一屆，每年皆由拜仁舉辦且每兩年舉辦一次，目前已舉辦6屆，拜仁曾奪下3次冠軍（2009、2013和2015年）為最多冠的球隊，另巴薩（2011）、馬競（2017）和熱刺（2019）各一座。

皇馬本澤馬於季軍戰獨進3球。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法