MLB》「金寶」驚險關門 助小熊並列國中龍頭（影音）

9局下，小熊推出金布瑞關門，他成功收下本季第8次救援成功。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊、紅雀系列戰第二戰，9局下半，小熊在領先2分的情況下推出金布瑞（Craig Kimbrel）上場後援，他雖被擊出兩支安打，讓對手攻佔二三壘，好在他及時回穩，成功關門守成，終場小熊以2：0擊敗紅雀，賽後兩隊戰績同為57勝50敗，並列國聯中區龍頭。

金布瑞去年季賽繳出42次救援成功、防禦率2.74優異成績單，並攜手紅襪隊拿下世界大賽冠軍，季末與母隊續約未達成共識，使得他與多名救援投手在自由市場中待價而沽，直到最近才以3年4300萬合約加盟小熊，這位生涯前9季摘下333次救援成功的投手，來到小熊前三場比賽，卻投得荒腔走板，防禦率一度高達16.88。

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金布瑞近10場出賽，有逐漸回復過往明星終結者架勢，只在27日出戰釀酒人的比賽中失掉3分自責分，其餘比賽未再失分，並拿下7次救援成功，防禦率也下修至6.17。

此役，金布瑞在9局下半球隊領先2分的情況下登板，先是三振掉首棒打者德容（Paul DeJong），卻被王寇頓（Kolten Wong）及拉維羅（Rangel Ravelo）接連敲出安打，跑者攻佔二三壘，兵臨城下，此時金布瑞展現強心臟，先是讓威特斯（Matt Wieters）擊成三壘滾地出局，再以招牌彈指曲球三振掉穆諾（Yairo Munoz），驚濤駭浪之中，拿下本季第8次救援成功。

（影片來源：大聯盟官網）

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