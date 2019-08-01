NBA》空氣吉他彈去中國？「舞王」找無頭路傳將前進CBA

「舞王」史岱芬森傳將前進中國CBA，加盟遼寧男籃。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場已開市近一個月，不過卻有許多球星仍在尋覓新東家，上季還在湖人與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）當隊友的「舞王」史岱芬森（Lance Stephenson）也是其中之一，而遲遲等不到NBA球隊青睞，今傳出舞王已和遼寧男籃達成協議，新球季將轉戰中國CBA。

今年28歲的史岱芬森（Lance Stephenson），2010年第二輪第40順位被溜馬挑中，2013-14球季在印第安納大放異彩，整個球季高達5次的大三元更是當年的全聯盟第一，更讓他在該年的最佳進度球員中獲得第二高票。然而球季結束後，溜馬端出一份5年的合約，不過史岱芬森認為自己值更高價碼，不想被長約綁住，所以最後選擇離開。

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沒想到再與溜馬分道揚鑣後，舞王接連轉戰黃蜂、快艇都沒能有所表現，直到加盟灰熊後，才找回好手感，當年也繳出不錯的成績，之後短暫待過鵜鶘、灰狼，2017年重返溜馬不過也只待了一年，而他去年以一年450萬美元加盟湖人，效力湖人的68場比賽，繳出7.2分與3.2籃板。

遼寧男籃是CBA的老牌勁旅，不過上季由於傷兵問題，遼寧男籃止步4強，球季結束之後，也宣佈將不再和曾替他們拿下2017-18年冠軍的洋將Lester Hudson續約，隨後也傳出想挖角史帝芬森，主帥郭士也曾經赴美考察。

而今天《Sportando》記者Emiliano Carchia在推特上爆料，史岱芬森已與遼寧飛豹隊達成協議，雙方簽約僅剩細節。

Lance Stephenson has an agreement in principle with Liaoning of the Chinese CBA. Only a few details are left, a source told @Sportando https://t.co/AK5p4Y6hsI — Emiliano Carchia （@Carchia） August 1, 2019

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