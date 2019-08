NBA》空氣吉他彈去中國？「舞王」找無頭路傳將前進CBA

「舞王」史岱芬森傳將前進中國CBA,加盟遼寧男籃。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA自由市場已開市近一個月,不過卻有許多球星仍在尋覓新東家,上季還在湖人與「詹皇」詹姆斯(LeBron James)當隊友的「舞王」史岱芬森(Lance Stephenson)也是其中之一,而遲遲等不到NBA球隊青睞,今傳出舞王已和遼寧男籃達成協議,新球季將轉戰中國CBA。

今年28歲的史岱芬森(Lance Stephenson),2010年第二輪第40順位被溜馬挑中,2013-14球季在印第安納大放異彩,整個球季高達5次的大三元更是當年的全聯盟第一,更讓他在該年的最佳進度球員中獲得第二高票。然而球季結束後,溜馬端出一份5年的合約,不過史岱芬森認為自己值更高價碼,不想被長約綁住,所以最後選擇離開。

沒想到再與溜馬分道揚鑣後,舞王接連轉戰黃蜂、快艇都沒能有所表現,直到加盟灰熊後,才找回好手感,當年也繳出不錯的成績,之後短暫待過鵜鶘、灰狼,2017年重返溜馬不過也只待了一年,而他去年以一年450萬美元加盟湖人,效力湖人的68場比賽,繳出7.2分與3.2籃板。

遼寧男籃是CBA的老牌勁旅,不過上季由於傷兵問題,遼寧男籃止步4強,球季結束之後,也宣佈將不再和曾替他們拿下2017-18年冠軍的洋將Lester Hudson續約,隨後也傳出想挖角史帝芬森,主帥郭士也曾經赴美考察。

而今天《Sportando》記者Emiliano Carchia在推特上爆料,史岱芬森已與遼寧飛豹隊達成協議,雙方簽約僅剩細節。

