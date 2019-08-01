MLS明星賽》伊布、魯尼領銜MLS全明星隊 依舊3球不敵馬競

瑞典傳奇球星伊布（圖中）代表美職明星隊迎戰馬競。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2019年MLS（美國職業足球大聯盟）明星賽由MLS全明星隊對決西甲強權馬德里競技，MLS全明星雖坐擁效力洛杉磯銀河的「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）以及效力華盛頓聯隊的英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney），只可惜最終還是以0：3不敵馬德里競技。

比賽第43分鐘，馬競的小將尤倫特（Marcos Llorente）接獲隊友妙傳於上半場終了前破門成功，幫助馬競先馳得點。比賽第85分鐘，葡萄牙天才菲力克斯（João Félix）禁區外的遠射得手拿下球隊第2分，傷停捕時第93分鐘，柯斯塔（Diego Costa）再補進一球錦上添花，終場馬競以3：0戰勝MLS全明星隊。

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馬競19歲小將菲力克斯本場貢獻一顆遠射破門。（法新社）

MLS全明星陣容中代表人物有「伊布」、魯尼和納尼，伊布於2018年離開曼聯去加入洛杉磯銀河，前曼聯球星魯尼於2018年離開英超愛華頓加入華盛頓聯隊，這兩位年紀漸長的球星皆從歐陸戰場退出，轉戰美國的聯賽以延續職業生涯。

現效力華盛頓聯隊的魯尼。（今日美國）

葡萄牙的邊鋒納尼（Nani）則是今年才加入美職的奧蘭多城，生涯效力過英超曼聯、里斯本競技等知名球隊，至於現在效力的奧蘭多城也是前巴西球星卡卡（Kaká）曾效力過的球隊。

另外值得一提的是，MLS全明星隊目前已連續4年（2016至2019）未能戰勝邀請來的歐洲球隊，連續輸給兵工廠、皇馬、祖文特斯和今年的馬競。

納尼（圖右）現效力美職的奧蘭多城。（今日美國）

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