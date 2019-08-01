結合電競與舞蹈 「Holyland Game Party」週日冠軍出爐

「Holyland Game Party」由電競結合舞蹈賽事，今舉行總決賽賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「Holyland Game Party」為電競結合舞蹈的活動，藉由四城市巡迴賽事，打造親子與青年皆可參與的娛樂賽事，今舉行最後四強賽前記者會，本週日將誕生冠軍。

中華一番電競產業發展協會理事長張惠美。（記者吳孟儒攝）

「Holyland Game Party」為今年首創電競結合舞蹈的賽事，透過電子載具計分和專業舞蹈老師合作，結合電競、舞蹈、創意元素整合，突破以往電競只屬於靜態專注力活動，打造2到80歲民眾皆可共同參與之電競娛樂賽事。

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由中華一番電競產業發展協會與中華電視股份有限公司、極限電競股份有限公司主辦，並與基隆市政府、台北市政府、桃園市政府、台南市政府共同合作，舉辦城市巡迴賽事，選出4城市代表隊，將於明天在台北世貿展覽一館舉行準決賽，賽事一連3天，冠軍可得4張日本來回機票，另有6萬台幣獎金。

該賽事不只可購票至現場觀看，有4收看管道，包括極限電競Facebook、Twitch、華視Youtube和極限電競APP將同步直播，此次更與中華電視股份有限公司合作，賽事精華將在華視主頻道於7/28、8月4、11、18、25日播出，詳細播出時間可至華視官網查詢。

中華一番電競產業發展協會理事長張惠美表示，這是一項跨產業的合作，我們也希望幫助電競產業的發展，幫助更多年輕人圓夢；華視董事長陳郁秀則說，這次媒體與電競連結，希望帶來跨時代新體驗。

「Holyland Game Party」由電競結合舞蹈賽事，今舉行總決賽賽前記者會。（官方提供）

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